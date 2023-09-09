Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Дивіться відео найкращих моментів матчу відбору на чемпіонат Європи, що відбувся 8 вересня 2023 року, 21:45.

У рамках п'ятого туру кваліфікаційного раунду до фінальної частини чемпіонату Європи-2024 у групі J пройшов матч між збірними Словаччини та Португалії, який завершився перемогою команди Роберто Мартінеса.

"Європейські селесао" зуміли подолати шалений опір господарів наприкінці першого тайму, після чого втримували гру подалі від власних воріт, що в підсумку забезпечило їм п’яту поспіль перемогу у відборі. Окрім цього Португалія ще жодного разу не пропустила у власні ворота.

До вашої уваги відео кращих моментів матчу Словаччина — Португалія у 5 турі відбору на ЄВРО-2024:

Словаччина — Португалія 0:1

Гол: Фернандеш, 43

Словаччина: Дубравка — Пекарік, Вавро, Шкрініар, Ганцко — Куцка (Бенеш, 75), Лоботка (Грошовські, 83), Дуда — Шранц (Боженік, 63), Полевка (Суслов, 63), Гараслін (Дюріш, 83).

Португалія: Кошта — Далот, Діаш, А. Сілва, Канселу (Семеду, 62) — Б. Сілва, Пальїнья, Фернандеш — Вітінья Феррейра (Нету, 63), Роналду, Леау (Отавіо, 63).

Попередження: Шранц, Дуда — Роналду