Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Їм на заміну вже прибули двоє нових виконавців.

Збірна Іспанії напередодні розтрощила Грузії на полі суперників у рамках п’ятого туру кваліфікації до чемпіонату Європи-2024.

Грузія — Іспанія 1:7 Відео голів та огляд матчу відбору на ЄВРО-2024

Після звітного протистояння команда Луїса де ла Фуенте розпочала підготовку до другого та заключного для вересневого міжнародного збору матчу проти Кіпра в Гранаді.

Однак у цьому процесі "Фурія Роха" буде змушена обходитись без двох своїх виконавців стартового складу зразка гри в Тбілісі.

Ідеться про нападника французького Парі Сен-Жермен Марко Асенсіо та атакувального півзахисника німецького РБ Лейпциг Дані Ольмо.

Обох футболістів ще під час першого тайму через пошкодження замінили Ніко Вільямс та Ламін Ямал відповідно.

На зміну цим гравцям де ла Фуенте запросив із резервного списку нападника каталонської Барселони Феррана Торреса та півзахисника Вільярреала Єремі Піно.

Матч Іспанія — Кіпр відбудеться 12 вересня, о 21:45.