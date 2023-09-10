Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Керманич збірної Італії прокоментував утрату очок в грі проти Північної Македонії.

Збірна Італії в п’ятому турі кваліфікації чемпіонату Європи-2024 зіграла внічию в гостях у Північної Македонії.

Північна Македонія — Італія 1:1 Відео гола та огляд матчу відбору на ЄВРО-2024

Головний тренер "Скуадри Адзурри" Лучано Спаллетті після завершення гри прокоментував виступ команди.

"Ми страждали, коли гра виходила з-під контролю. Тоді ми не були готові давати належну міцність у захисті, тому їхні півзахисники часто перехоплювали передачі.

Проте команда все одно провела гідну гру, над якою в подальшому можна працювати. Ми не дозволяли багато зробити Північній Македонії, і нам просто не вистачило терпіння, щоб робити правильні передачі, коли в нас був час і простір для цього.

Єдиний шанс, який у нас залишається, це вивчити цю гру та спробувати знайти шляхи для покращення, попрацювати над концепціями, які не працювали належним чином сьогодні. Повторний перегляд відео цієї гри буде настільки ж цінним, як додаткове тренування.

Ми могли виступити й краще з тими гравцями, які є в нашому складі. А оскільки суперники захищались із п'ятьма захисниками, ми могли розрізати їхню оборону на зони більш ефективно. Але невдалий результат також був імовірним через стан поля, тому що на такому газоні неможливо якісно грати в футбол.

Зрештою, я завжди мало сплю. Цілком природно, що є якісь емоції після гри, тому що сам футбол не обмежується лише тим, що відбувається на стадіоні — грає вся Італія, італійці по всьому світу, які разом з нами дивляться за грою по телевізору. Сподіваюся, вони бачили все на власні очі й зможуть оцінити наш виступ.

Нам також доведеться змінити кількох гравців на наступну гру, тому що поле вплинуло на них. Мені довелося зняти певних футболістів, які мали жовті картки, і сподівався додати більше потужності в атаці за допомоги Распадорі.

На жаль, суперники настільки пізно зрівняли рахунок, що у нас не було багато часу, щоб відреагувати", — заявив італійський фахівець.

Наступний матч збірна Італії проведе 12 вересня вдома проти України.