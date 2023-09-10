Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Дивіться відео найкращих моментів матчу відбору на чемпіонат Європи, що відбувся 9 вересня 2023 року, 21:45.

У рамках п'ятого туру кваліфікаційного раунду до фінальної частини чемпіонату Європи-2024 у групі C пройшов матч між збірними Північної Македонії та Італії, який завершився нічиєю.

Гості не скористались помітною перевагою в першому таймі, проте виправились за це вже після перерви, коли Чіро Іммобіле відкрив рахунок.

Однак надалі Італія продовжила грати з вогнем, даючи суперникам виконувати чималу кількість стандартів біля власних воріт, що в підсумку й призвело до пропущеного м’яча.

До вашої уваги відео кращих моментів матчу Північна Македонія — Італія в 5 турі відбору на ЄВРО-2024:

Північна Македонія — Італія 1:1

Голи: Барді, 81 — Іммобіле, 47

Північна Македонія: Дімітрієвські — Манєв, Мусліу (Серафімов, 78), Зайков, Аліоські — Ашковські (Дімоські, 74), Барді — Елезі (Алімі, 74), Атанасов (Ільязовські, 90+1), Ельмас — Міовські.

Італія: Доннарумма — Ді Лоренцо, Манчіні (Скальвіні, 60), Бастоні, Дімарко (Бірагі, 82) — Барелла, Крістанте, Тоналі (Распадорі, 89) — Політано (Дзаніоло, 46), Іммобіле, Дзакканьї (Ньйонто, 82).

Попередження: Манєв, Алімі — Дімарко, Тоналі, Дзаніоло.