Півзахисник збірної Північної Македонії прокоментував нічию проти Італії.
Еліф Ельмас, Getty Images
10 вересня 2023, 12:39
Збірна Північної Македонії напередодні зіграла внічию в домашньому матчі п’ятого туру кваліфікації чемпіонату Європи-2024 проти Італії.
Північна Македонія — Італія 1:1 Відео гола та огляд матчу відбору на ЄВРО-2024
Захисник "червоних левів" Еліф Ельмас після завершення гри прокоментував виступ команди.
"Це чудовий результат для нас, тому що ми грали на відверто ганебному полі. Я можу лише вибачитися перед усіма італійцями, перед усією Європою. На такому полі не можна грати у футбол. Для нас це було такою ж проблемою, як і для Італії.
Я на собі відчув багато речей, які Спаллетті робив з нами в Наполі, тому ми були готові до гри проти його чергової команди. Я працював із ним два роки, тому знаю деякі моменти", — заявив північномакедонський виконавець.
Наступний матч збірна Італії проведе 12 вересня вдома проти України.