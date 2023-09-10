Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Півзахисник збірної Північної Македонії прокоментував нічию проти Італії.

Збірна Північної Македонії напередодні зіграла внічию в домашньому матчі п’ятого туру кваліфікації чемпіонату Європи-2024 проти Італії.

Північна Македонія — Італія 1:1 Відео гола та огляд матчу відбору на ЄВРО-2024

Захисник "червоних левів" Еліф Ельмас після завершення гри прокоментував виступ команди.

"Це чудовий результат для нас, тому що ми грали на відверто ганебному полі. Я можу лише вибачитися перед усіма італійцями, перед усією Європою. На такому полі не можна грати у футбол. Для нас це було такою ж проблемою, як і для Італії.

Я на собі відчув багато речей, які Спаллетті робив з нами в Наполі, тому ми були готові до гри проти його чергової команди. Я працював із ним два роки, тому знаю деякі моменти", — заявив північномакедонський виконавець.

Наступний матч збірна Італії проведе 12 вересня вдома проти України.