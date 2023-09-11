Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Дивіться відео найкращих моментів матчу відбору на чемпіонат Європи, що відбувся 10 вересня 2023 року, 21:45.

У рамках шостого туру кваліфікаційного раунду до фінальної частини чемпіонату Європи-2024 у групі B пройшов матч між збірними Ірландії та Нідерландів, який завершився перемогою команди Рональда Кумана.

Господарі поля несподівано швидко зуміли забити у ворота суперників, але ті не згнітились і ще до завершення стартової половини першого тайму зуміли відновити рівновагу на табло.

У подальшому гру було доволі важко схилити на чию-небудь користь, однак "ораньє" на початку другого тайму забили зусиллями свіжого Ваута Веггорста та в підсумку втримали перевагу.

До вашої уваги відео кращих моментів матчу Ірландія — Нідерланди в 6 турі відбору на ЄВРО-2024:

Ірландія — Нідерланди 1:2

Голи: Айда, 4 (пен.) — Гакпо, 19 (пен.), Веггорст, 56

Ірландія: Базуну — Коллінз, Даффі, Іган (Макграт, 73) — Доерті (Ебоселе, 87), Браун (Смоуллбоун, 73), Каллен, Макклін (Меннінг, 64) — Найт (Армстронг, 87), Огбене — Айда.

Нідерланди: Флеккен — де Лігт, ван Дейк, Аке — Думфріс, Віффер (Рейндерс, 46), Ф. де Йонг, Блінд (Веггорст, 46) — Сімонс (Бергейс, 89), Мален (Копмейнерс, 68), Гакпо (Ланг, 81).

Попередження: Базуну, Огбене, Найт — Віффер, Гакпо