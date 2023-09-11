Збірні Португалії та Люксембургу зіграють матч шостого туру кваліфікації чемпіонату Європи-2024 на полі стадіону Алграве в місті Фару.

Роберто Мартінес, після перемоги над Словаччиною (1:0), залучив до стартового складу Семеду на правий фланг захисту, тоді як Данілу зіграє в опорній зоні, а Жота та Рамуш долучаться до атаки. Кріштіану Роналду з 11 голами за всю історію протистоянь проти Люксембурга залишився поза заявкою через дискваліфікацію.

Люк Гольц, після перемоги над Ісландією (3:1), використав із перших хвилин Бонерта на правому фланзі захисту, тоді як Янс зіграє в трійці центральних захисників, а Рупіль долучиться до центральної вісі.

Португалія: Кошта — Семеду, Діаш, Інасіу, Далот — Фернандеш, Д. Перейра, Б. Сілва — Жота, Рамуш, Леау.

Запасні: Патрісіу, Са, А. Сілва, Т. Гомеш, Пальїнья, Нету, Феліш, Орта, Отавіо, Невеш, Канселу, Вітінья Феррейра.

Люксембург: Моріс — Бонерт, Янс, Шано, Махмутович, Пінту — Боржеш Саншеш, Рупіль, Мартінш, Дан. Сінані — Чурчі.

Запасні: Шон, Т. Перейра, Жерсон, Ікене, Дардаї, В. Тілль, Карлсон, Корач, Джогович, Ельшан, С. Тілль, М. Мартінс.

Гра Португалія — Люксембург почнеться о 21:45 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією на Football.ua.