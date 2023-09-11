Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 6-го туру групового етапу кваліфікації чемпіонату Європи-2024 у рамках групи J, у якому зіграють Португалія та Люксембург.

Збірні Португалії та Люксембургу зіграють матч шостого туру кваліфікації чемпіонату Європи-2024 на полі стадіону Алграве в місті Фару.

Роберто Мартінес, після перемоги над Словаччиною (1:0), залучив до стартового складу Семеду на правий фланг захисту, тоді як Данілу зіграє в опорній зоні, а Жота та Рамуш долучаться до атаки. Кріштіану Роналду з 11 голами за всю історію протистоянь проти Люксембурга залишився поза заявкою через дискваліфікацію.

Люк Гольц, після перемоги над Ісландією (3:1), використав із перших хвилин Бонерта на правому фланзі захисту, тоді як Янс зіграє в трійці центральних захисників, а Рупіль долучиться до центральної вісі.

Португалія: Кошта — Семеду, Діаш, Інасіу, Далот — Фернандеш, Д. Перейра, Б. Сілва — Жота, Рамуш, Леау.

Запасні: Патрісіу, Са, А. Сілва, Т. Гомеш, Пальїнья, Нету, Феліш, Орта, Отавіо, Невеш, Канселу, Вітінья Феррейра.



Люксембург: Моріс — Бонерт, Янс, Шано, Махмутович, Пінту — Боржеш Саншеш, Рупіль, Мартінш, Дан. Сінані — Чурчі.