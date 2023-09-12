Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

9:0 — найрозгромніша перемога в історії португальської національної команди.

У рамках шостого туру відбору на Євро-2024 у групі J національна збірна Португалії приймала на своєму полі Люксембург.

Незважаючи на те, що колектив Люка Гольца у цій кваліфікації для багатьох став приємним відкриттям, і близько протиставити португальцям він нічого не зміг.

Фінальний свисток зафіксував перемогу підопічних Роберто Мартінеса з неймовірним рахунком 9:0, що стала найбільш розгромною в історії збірної Португалії. Раніше рекордною була перемога над Ліхтенштейном із рахунком 8:0.

Зазначимо, що Кріштіану Роналду у матчі з Люксембургом участі не брав.