Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Дивіться відео найкращих моментів матчу чемпіонату Європи, що відбувся 11 вересня 2023 року, 19:00.

У матчі шостого туру відбіркового циклу Євро-2024 збірна Хорватії у гостях мінімально обіграла національну команду Вірменії (1:0).

Єдиний та переможний гол у ворота команди Олександра Петракова був забитий на 13 хвилині поєдинку, а його автором став Крамарич.

Після чотирьох ігор Хорватія набрала 10 очок та посідає перше місце у групі D, випереджаючи Туреччину за додатковими показниками, яка має п'ять зустрічей. У Вірменії — сім балів та третій рядок.

До вашої уваги відео кращих моментів матчу Вірменія — Україна у 6 турі відбору на ЄВРО-2024:

Вірменія – Хорватія 0:1

Гол: Крамарич 13.

Вірменія: Чанчаревич – Чалішир, Арутюнян, Мкртчян – Дашян, Сперцян, Іву (Оганесян 58), Тікнізян – Бічахчян (Серобян 58), Ранос (Бріаско 68), Селараян.

Хорватія: Ліваковіч – Баришич, Гвардіол, Сутало, Станішич – Іванушец (Маєр 74), Брозович, Модрич – Перішич, Петкович (Муса 84), Крамаріч (Пашаліч 69).

Попередження: Гвардіол 21, Станішич 29.