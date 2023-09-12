Дивіться відео найкращих моментів матчу чемпіонату Європи, що відбувся 11 вересня 2023 року, 21:45.
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12 вересня 2023, 00:34
У рамках шостого туру відбору на Євро-2024 у групі J національна збірна Португалії на своєму полі познущалася над Люксембургом, здобувши нищівну перемогу з рахунком 9:0.
Ця перемога стала для португальської команди найбільш розгромною в історії та наблизила її до кваліфікації до фінальної частини чемпіонату Європи.
До вашої уваги відео кращих моментів матчу Португалія — Люксембург у 6 турі відбору на ЄВРО-2024:
Португалія — Люксембург 9:0
Голи: Інасіу, 12, 45+4, Рамуш, 18, 34, Жота, 58, 78, Орта, 67, Фернандеш, 83, Феліш, 88
Португалія: Кошта — Семеду (Канселу, 61), Діаш, Інасіу, Далот — Фернандеш, Д. Перейра (Невеш, 75), Б. Сілва (Орта, 61) — Жота, Рамуш (Феліш, 60), Леау (Отавіо, 75).
Люксембург: Моріс — Бонерт (Жерсон, 46), Янс, Шано (Корач, 79), Махмутович, Пінту (В. Тілль, 54) — Боржеш Саншеш, Рупіль (С. Тілль, 46), Мартінш, Дан. Сінані — Чурчі (Карлсон, 46).
Попередження: В. Тілль, Жерсон.