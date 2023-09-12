Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Дивіться відео найкращих моментів матчу чемпіонату Європи, що відбувся 11 вересня 2023 року, 21:45.

У рамках шостого туру відбору на Євро-2024 у групі J національна збірна Португалії на своєму полі познущалася над Люксембургом, здобувши нищівну перемогу з рахунком 9:0.

Ця перемога стала для португальської команди найбільш розгромною в історії та наблизила її до кваліфікації до фінальної частини чемпіонату Європи.

До вашої уваги відео кращих моментів матчу Португалія — Люксембург у 6 турі відбору на ЄВРО-2024:

Португалія — Люксембург 9:0

Голи: Інасіу, 12, 45+4, Рамуш, 18, 34, Жота, 58, 78, Орта, 67, Фернандеш, 83, Феліш, 88



Португалія: Кошта — Семеду (Канселу, 61), Діаш, Інасіу, Далот — Фернандеш, Д. Перейра (Невеш, 75), Б. Сілва (Орта, 61) — Жота, Рамуш (Феліш, 60), Леау (Отавіо, 75).



Люксембург: Моріс — Бонерт (Жерсон, 46), Янс, Шано (Корач, 79), Махмутович, Пінту (В. Тілль, 54) — Боржеш Саншеш, Рупіль (С. Тілль, 46), Мартінш, Дан. Сінані — Чурчі (Карлсон, 46).



Попередження: В. Тілль, Жерсон.