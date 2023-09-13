Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Ільдефонс виступав за національну команду із 1997 року.

Захисник збірної Андорри Ільдефонс Ліма оголосив про завершення кар'єри у національній команді. Про це повідомляє прес-служба УЄФА.

Його останній матч у футболці збірної пройшов вчора, 12 вересня, проти Швейцарії (0:3) у рамках відбіркового циклу Євро-2024.

43-річний андоррець вийшов у стартовому складі, після чого був замінений на 23 хвилині зустрічі.

Ліма є рекордсменом збірної Андорри за кількістю проведених матчів — з 1997 року на його рахунку 137 матчів та 11 забитих м'ячів.

На клубному рівні Ільдефонс виступає за другий склад ФК Андорра. Його контракт розрахований до кінця сезону.