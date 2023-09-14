Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Форвард прокоментував успіх збірної в товариській грі.

Збірна Німеччини завершувала вересневу міжнародну павзи домашньою товариською грою на Зігналь-Ідуна-Парк проти Франції, у якій здобула перемогу.

Німеччина — Франція 2:1 Відео голів та огляд товариського матчу

Нападник мюнхенської Баварії Томас Мюллер у звітній зустрічі відкрив рахунок на стартових хвилинах, а після завершення протистояння прокоментував виступ команди.

"Перш за все, я хотів би подякувати Гансі Фліку та його тренерській команді. Нам справді було нелегко пережити цю негативну серію, за яку ми, як гравці, також несемо відповідальність. Прощання з тренерським штабом упродовж цього тижня було божевільною ситуацією.

Але в той самий час я також маю похвалити Руді, Ганнеса Вольфа та Сандро Вагнера за те, як вони підійшли до виконання покладених на них обов’язків у короткостроковій перспективі.

Зрештою, ми добре реалізували їхні напрацювання сьогодні на полі, були наполегливими, а потім винагороджували себе в потрібні моменти. Ось чому всіх фанатів потішило, коли ти ми перемогли Францію.

У нас попереду ще дуже довгий шлях, а це був лише невелика емоційна розрядка", — заявив німецький виконавець.

Наступний матч Німеччина зіграє в гостях у США 14 жовтня.