Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Вже скоро німецька збірна може отримати нового головного тренера.

Німецький футбольний союз близький до призначення Юліана Нагельсманна на посаду головного тренера збірної Німеччини, повідомляє журналіст Фабріціо Романо.

За даними італійського інсайдера, сторони обговорюють деталі стосовно зарплати Нагельсманна. Раніше повідомлялося, що 36-річний спеціаліст досі має контракт з Баварією, хоч і не очолює її з березня. Зараз мюнхенці готові розірвати угоду, пише Романо.

За даними kicker, у Баварії Нагельсманн отримував зарплату близько 7 мільйонів євро, а на посаді головного тренера збірної Німеччини отримуватиме близько 4 млн.

Нагадаємо, 10 вересня з німецької збірної був звільнений Ганс-Дітер Флік.