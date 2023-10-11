Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Місце проведення повідомлять пізніше.

Спочатку УЄФА перенесла матч Ізраїль — Швейцарія, який мав відбутись 12 жовтня, через напад ХАМАС на невизначену дату, проте вже зараз з'явились подробиці.

Як повідомляє офіційний сайт УЄФА, зустріч між командами відбудеться 15 листопада о 21:45 за київським часом.

Місце проведення гри сторони визначать пізніше. Про це буде повідомлено додатково.

Наразі під питанням залишається доля матчу проти Косова на виїзді, що відбудеться 15 жовтня. Рішення буде прийнято найближчими днями.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що відомого ізраїльського футболіста вбили під час нападу з боку ХАМАС.