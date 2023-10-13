Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Дивіться відео найкращих моментів матчу відбору на чемпіонат Європи, що відбувся 12 жовтня 2023 року, 21:45.

Збірна Норвегії у матчі сьомого туру відбірного циклу Євро-2024 у гостях впевнено обіграла національну команду Кіпру (4:0).

У складі норвежців голами відзначилися Серлот та Аурснес, а головна зірка команди Голанд оформив дубль, забивши два м'ячі за сім хвилин.

До вашої уваги відео кращих моментів матчу Кіпр — Норвегія в 7 турі відбору на Євро-2024:

Кіпр – Норвегія 0:4

Голи: Серлот, 33, Голанд, 65, 72, Аурснес, 81.

Кіпр: Малль, Коррея, Андреу, Каро, Кіпріану, Гогич, Кусулос (Гаврило, 79), Кірьяку (Шполярич, 54), Харалампус (Пілеас, 60), Кастанос (Корреа, 78), Какуліс (Еліа, 54).

Норвегія: Нюланд, Мелінг, Естігор, Аєр, Рюерсон, Аурснес (Фінне, 88), Берге, Едегор (Торстведт, 78), Сольбаккен (Бобб, 63), Голанд (Ларсен, 77), Серлот (Нуса, 64).

Попередження: Кусулос.