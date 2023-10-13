Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Український фахівець поділився своїми думками після гри з Латвією.

Головний тренер збірної Вірменії Олександр Петраков прокоментував поразку своєї команди у матчі сьомого туру відбірного циклу Євро-2024 проти Латвії (0:2).

"По-перше, я хочу привітати Латвію із заслуженою перемогою. Друге: цю поразку я беру на себе. Це моя тренерська поразка.

Я ще вранці на розминці побачив, що хлопці щось не те – дуже вальяжно поводяться. Я попередив усіх, сказав, поговорив з ними, але, напевно, це не вплинуло на них.

Я як тренер не зміг їх струсонути, скажімо так, переконати. І вони вийшли недоналаштовані на гру, подумали про якусь майстерність, що вони вже, знаєте, все можуть – напевно, так можна висловитися, чи багато що можуть. Вийшли недоналаштовані – і, бачите, поплатились.

Латвія була зібрана, билася. Вбивалися хлопці на футбольному полі, а в нас цього взагалі не було. Дуже багато гравців випали, тому це моя поразка", — наводить слова Петракова прес-служба Федерації футболу Вірменії.

Після шести турів Вірменія набрала сім очок і посідає третє місце у групі D, а у Латвії — три бали та останній рядок.