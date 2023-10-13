Захисник травмувався під час виступів за американський Інтер.
Сергій Кривцов, Getty Images
13 жовтня 2023, 17:54
Центральний захисник Сергій Кривцов через пошкодження не зможе зіграти проти збірної Північної Македонії, повідомив під час пресконференції головний тренер збірної України Сергій Ребров.
Гравець Інтер Маямі травмувався ще у США, тому він не допоможе "синьо-жовтим" у наступному поєдинку відбору до Євро-2024. Ребров також розповів, що до загальної групи повернувся центральний захисник Динамо Київ Денис Попов.
Всі інші гравці української національної команди готові до зустрічі з Північною Македонією, яка відбудеться завтра, 14 жовтня. Стартовий свисток у матчі має пролунати о 16:00 за київським часом.
Нагадаємо, слідкувати за грою Україна — Північна Македонія Ви зможете у нашій текстовій онлайн-трансляції.