Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Захисник травмувався під час виступів за американський Інтер.

Центральний захисник Сергій Кривцов через пошкодження не зможе зіграти проти збірної Північної Македонії, повідомив під час пресконференції головний тренер збірної України Сергій Ребров.

Гравець Інтер Маямі травмувався ще у США, тому він не допоможе "синьо-жовтим" у наступному поєдинку відбору до Євро-2024. Ребров також розповів, що до загальної групи повернувся центральний захисник Динамо Київ Денис Попов.

Всі інші гравці української національної команди готові до зустрічі з Північною Македонією, яка відбудеться завтра, 14 жовтня. Стартовий свисток у матчі має пролунати о 16:00 за київським часом.

Нагадаємо, слідкувати за грою Україна — Північна Македонія Ви зможете у нашій текстовій онлайн-трансляції.