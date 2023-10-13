Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 7-го туру групового етапу чемпіонату Європи-2024 у рамках групи B, у якому зіграють Нідерланди та Франція.

Збірні Нідерландів та Франції зіграють поміж собою в групі B кваліфікації до чемпіонату Європи-2024 на полі Йоганн Кройфф Арени в Амстердамі.

Рональд Куман, після перемоги над Ірландією (2:1), залучив до стартового складу Вербрюггена до рамки воріт, тоді як Гертрейда долучиться до трійки центральних захисників, де Рон зіграє в центрі поля, а Гартман розташується на лівому фланзі. Рейндерс та Сімонс гратимуть обабіч Веггорста в атаці.

Дідьє Дешам, на тлі поразки в товариській грі проти Німеччини (1:2), використав із перших хвилин Клосса, Конате та Лукаса Ернандеса в лінії захисту, тоді як Мбаппе повернеться на лівий фланг атаки.

Нідерланди: Вербрюгген — Гертрейда, ван Дейк, Аке — Думфріс, де Рон, Веерман, Гартман — Рейндерс, Веггорст, Сімонс.

Запасні: Олей, Нопперт, ван де Вен, де Врей, Бергвейн, Віффер, Стенгс, Блінд, Мален, Броббі, Маатсен, Фрімпонг.



Франція: Меньян — Клосс, Конате, Л. Ернандес, Т. Ернандес — Чуамені, Грізманн, Рабьо — Коман, Коло Муані, Мбаппе.