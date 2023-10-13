Збірні Нідерландів та Франції зіграють поміж собою в групі B кваліфікації до чемпіонату Європи-2024 на полі Йоганн Кройфф Арени в Амстердамі.

Рональд Куман, після перемоги над Ірландією (2:1), залучив до стартового складу Вербрюггена до рамки воріт, тоді як Гертрейда долучиться до трійки центральних захисників, де Рон зіграє в центрі поля, а Гартман розташується на лівому фланзі. Рейндерс та Сімонс гратимуть обабіч Веггорста в атаці.

Дідьє Дешам, на тлі поразки в товариській грі проти Німеччини (1:2), використав із перших хвилин Клосса, Конате та Лукаса Ернандеса в лінії захисту, тоді як Мбаппе повернеться на лівий фланг атаки.

Нідерланди: Вербрюгген — Гертрейда, ван Дейк, Аке — Думфріс, де Рон, Веерман, Гартман — Рейндерс, Веггорст, Сімонс.

Запасні: Олей, Нопперт, ван де Вен, де Врей, Бергвейн, Віффер, Стенгс, Блінд, Мален, Броббі, Маатсен, Фрімпонг.

Франція: Меньян — Клосс, Конате, Л. Ернандес, Т. Ернандес — Чуамені, Грізманн, Рабьо — Коман, Коло Муані, Мбаппе.

Запасні: Самба, Ареола, Павар, Гюсто, Люкеба, Камавінга, Жиру, Дембеле, М. Тюрам, Тодібо, Фофана, Камара.

Гра Нідерланди — Франція почнеться о 21:45 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією на Football.ua.