Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 7-го туру групового етапу чемпіонату Європи-2024 у рамках групи B, у якому зіграють Нідерланди та Франція.
Рандаль Коло Муані, Getty Images
13 жовтня 2023, 21:11
Збірні Нідерландів та Франції зіграють поміж собою в групі B кваліфікації до чемпіонату Європи-2024 на полі Йоганн Кройфф Арени в Амстердамі.
Рональд Куман, після перемоги над Ірландією (2:1), залучив до стартового складу Вербрюггена до рамки воріт, тоді як Гертрейда долучиться до трійки центральних захисників, де Рон зіграє в центрі поля, а Гартман розташується на лівому фланзі. Рейндерс та Сімонс гратимуть обабіч Веггорста в атаці.
Дідьє Дешам, на тлі поразки в товариській грі проти Німеччини (1:2), використав із перших хвилин Клосса, Конате та Лукаса Ернандеса в лінії захисту, тоді як Мбаппе повернеться на лівий фланг атаки.
Нідерланди: Вербрюгген — Гертрейда, ван Дейк, Аке — Думфріс, де Рон, Веерман, Гартман — Рейндерс, Веггорст, Сімонс.
Запасні: Олей, Нопперт, ван де Вен, де Врей, Бергвейн, Віффер, Стенгс, Блінд, Мален, Броббі, Маатсен, Фрімпонг.
Запасні: Самба, Ареола, Павар, Гюсто, Люкеба, Камавінга, Жиру, Дембеле, М. Тюрам, Тодібо, Фофана, Камара.
Франція: Меньян — Клосс, Конате, Л. Ернандес, Т. Ернандес — Чуамені, Грізманн, Рабьо — Коман, Коло Муані, Мбаппе.
Гра Нідерланди — Франція почнеться о 21:45 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією
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