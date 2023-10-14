Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Досвідчений нападник націлений на ще один великий турнір.

В рамках матчу сьомого туру відбіркового етапу дубль Роналду допоміг Португалії переграти Словаччину з рахунком 3:2.

Лідер португальців у світлі виходу команди у фінальну частину висловив сподівання, що зіграє у Німеччині.

"Сподіваюся, я поїду на Євро-2024, оскільки залишилося ще багато часу. Сподіваюся, у мене не буде жодних проблем чи травм, я хочу зіграти.

Я покинув Португалію рано, але це завжди мій дім. Наші вболівальники підтримують мене на кожному стадіоні в Португалії", — наводить слова нападника Фабріціо Романо.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Роналду вдруге поспіль став гравцем місяця у чемпіонаті Саудівської Аравії.