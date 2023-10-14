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Французький нападник неймовірно відданий виступам за національну команду.

Французькому нападнику мадридського Атлетіко Антуану Грізманну належить рекорд за кількістю ігор поспіль (81) за національну збірну, повідомляє у Twitter MisterChip.

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"Маленький принц" не пропустив жодної гри збірної Франції з червня 2017 року, коли французи приймали Англію на Стад де Франс (контрольна зустріч). Протягом останніх шести років він виходив на поле у кожному матчі, включно з товариськими.

Загалом, у своїй міжнародній кар'єрі Грізманн лише двічі залишався на лаві запасних і двічі був поза складом через травму чи за інших причин.

На рахунку нападника 124 матчі за французьку збірну. У них він відзначився 44 голами і 36 асистами.