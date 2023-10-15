Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Господарі набрали важливі три очки.

У рамках сьомого туру відбору до Євро-2024 у групі G Угорщина приймала Сербію.

На Пушкаш-Арені господарі зуміли здолати гостей, відправивши до їхніх воріт два голи. Серби змогли відзначитись лише один раз, але це не вплинуло на кінцевий результат.

Угорщина — Сербія 2:1

Голи: Варга 20, Саллай 34 — Павлович 33.

Угорщина: Дібус, Солої, Ланг, Фіола (Ботка 74), Керкез, Стайлз (Кольмар 63), Нодь, Него (Болла 63), Собослаї, Шаллай (Ката 74), Варга (Адам 84)

Сербія: Ваня Мілінкович-Савич, Еракович (Тадіч 46), Міленкович, Павлович, Зівкович, Гудель, Сергей Мілінкович-Савич, Терзіч (Костич 46), Лукич (Ратков 84), Мітровіч, Гачінович (Джурічич 67)

Попередження: Варга 77, Ботка 90+3 — Міленкович 76.