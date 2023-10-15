Дивіться відео найкращих моментів матчу відбору на чемпіонат Європи, що відбувся 14 жовтня 2023 року, 21:45.
Італія — Мальта, Getty Images
15 жовтня 2023, 07:20
У матчі сьомого туру відбірного циклу Євро-2024 збірна Італії на власному полі впевнено обіграла Мальту (4:0).
У матчі наших суперників за квартетом C забитих м’ячів чекали до середини першого тайму, і оскільки першими відзначились явні фаворити, то доля аутсайдерів була прогнозовано невтішною.
Італія майстерно користувалась власною перевагою й у підсумку сформувала всі підстави для того, щоб вважати звітну гру легкою для неї — суперники так і не влучили в площину воріт Доннарумми жодного разу.
До вашої уваги відео кращих моментів матчу Італія — Мальта в 7 турі відбору на Євро-2024:
Італія — Мальта 4:0
Голи: Бонавентура 23, Берарді 45+1, 63, Фраттезі 90+3.
Італія: Доннарумма, Дарміан, Манчіні, А. Бастоні, Дімарко (Удоджі 79), Локателлі, Барелла (Фраттезі 65), Бонавентура (Біраги 87), Берарді (Орсоліні 65), Кен (Скамакка 79), Распадорі.
Мальта: Бонелло, Апап, Пепе, З. Мускат, Д. Мбонг (Аттард 66), Янкам (Нвоко 84), Крістенсен (Н. Мускат 66), Гілам'є, Камензулі, П. Мбонг (Пайбер 84), Монтебелло (Сатаріано 55).
Попередження: П. Мбонг 44, Янкам 53, Апап 54.