Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Дивіться відео найкращих моментів матчу відбору на чемпіонат Європи, що відбувся 14 жовтня 2023 року, 21:45.

У матчі сьомого туру відбірного циклу Євро-2024 збірна Італії на власному полі впевнено обіграла Мальту (4:0).

У матчі наших суперників за квартетом C забитих м’ячів чекали до середини першого тайму, і оскільки першими відзначились явні фаворити, то доля аутсайдерів була прогнозовано невтішною.

Італія майстерно користувалась власною перевагою й у підсумку сформувала всі підстави для того, щоб вважати звітну гру легкою для неї — суперники так і не влучили в площину воріт Доннарумми жодного разу.

До вашої уваги відео кращих моментів матчу Італія — Мальта в 7 турі відбору на Євро-2024:

Італія — Мальта 4:0

Голи: Бонавентура 23, Берарді 45+1, 63, Фраттезі 90+3.

Італія: Доннарумма, Дарміан, Манчіні, А. Бастоні, Дімарко (Удоджі 79), Локателлі, Барелла (Фраттезі 65), Бонавентура (Біраги 87), Берарді (Орсоліні 65), Кен (Скамакка 79), Распадорі.

Мальта: Бонелло, Апап, Пепе, З. Мускат, Д. Мбонг (Аттард 66), Янкам (Нвоко 84), Крістенсен (Н. Мускат 66), Гілам'є, Камензулі, П. Мбонг (Пайбер 84), Монтебелло (Сатаріано 55).

Попередження: П. Мбонг 44, Янкам 53, Апап 54.