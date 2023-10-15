Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Дивіться відео найкращих моментів матчу відбору на чемпіонат Європи, що відбувся 14 жовтня 2023 року, 21:45.

У матчі сьомого туру відбірного циклу Євро-2024 збірна Угорщини на власному полі в запеклому протистоянні обіграла Сербію (2:1).

Команди в дуже яскравому стилі розпочали гру й ще до завершення першого тайму рахунок тричі встиг змінитись. Перестрілку поблизу екватору першої половини залишили за собою господарі.

У сербі після того було достатньо часу, аби таки зачепитись за одноосібне лідерство в квінтеті G, проте вони так і не розвинули свій успіх, незважаючи на панівне положення за статистикою.

До вашої уваги відео кращих моментів матчу Угорщина — Сербія в 7 турі відбору на Євро-2024:

Угорщина — Сербія 2:1

Голи: Варга 20, Саллай 34 — Павлович 33.

Угорщина: Дібус, Солої, Ланг, Фіола (Ботка 74), Керкез, Стайлз (Кольмар 63), Нодь, Него (Болла 63), Собослаї, Шаллай (Ката 74), Варга (Адам 84)

Сербія: Ваня Мілінкович-Савич, Еракович (Тадіч 46), Міленкович, Павлович, Зівкович, Гудель, Сергей Мілінкович-Савич, Терзіч (Костич 46), Лукич (Ратков 84), Мітровіч, Гачінович (Джурічич 67)

Попередження: Варга 77, Ботка 90+3 — Міленкович 76.