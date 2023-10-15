Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Дивіться відео найкращих моментів матчу відбору на чемпіонат Європи, що відбувся 15 жовтня 2023 року, 16:00.

У матчі восьмого туру відбору до Євро-2024 зустрічалися між собою представники групи А, збірні Грузії та Кіпру.

Господарі без проблем здолали гостей, відправивши до їх воріт чотири голи.

Огляд матчу:

Грузія — Кіпр 4:0

Голи: Кітеішвілі 46, Кварацхелія 58, Шангелія 82, Мікаутадзе (пен.) 90+5

Грузія: Мамардашвілі — Кашія, Кверквелія, Лочошвілі, Азарові (Шенгелія 71) — Мамучашвілі, Кварацхелія (Меквабішвілі 85), Кітеїшвілі (Квеквескірі 85), Кочорашвілі — Чакветадзе (Давіташвілі 71), Зівзівадзе (Мікаутадзе 59)

Кіпр: Малль — Каро, Йоанну (Коррея 87), Гогич, Кіпріану, Андреу (Антоніу 46) — Кіріаку (Харалампус 62) , Шполярич, Кусулос — Христофі (Какуліс 71), Кастанос (Лоїзу 70)

Попередження: Чакветадзе 45 - Христофі 29, Каро 48.