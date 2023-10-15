Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Завершилися ще два кваліфікаційні матчі ЧЄ-2024 у Німеччині.

У рамках сьомого туру групового етапу відбору до Євро-2024 у Німеччині відбулися ще два поєдинки. Збірна Чехії приймала збірну Фарерських островів на Дусан Арені у Пльзені, а збірна Білорусі гостювала у збірної Швейцарії стадіоні Кибунпарк у Санкт-Галлені.

Чехи домінували протягом першого тайму, завдавши понад 20 ударів по воротах гостей, але так і не зуміли відзначитися. У другій половині зустрічі їм знадобилося ще півгодини і призначення пенальті, щоб нарешті вийти вперед — 11-метровий реалізував капітан чехів, півзахисник Соучек, гол якого був останнім у грі.

Чехія — Фарерські острови 1:0

Голи: Соучек, 76 (пен.)

Попередження: Лінгр, 37, Черни, 75, Масопуст, 88 — Ламгауге, 40, Наттестад, 75, Ольсен, 81, Фере, 90+5

Турнірна таблиця групи Е наразі виглядає наступним чином:

Швейцарці підходили до зустрічі з Білоруссю у статусі очевидних фаворитів. Вони ж і відкрили рахунок у матчі завдяки голу Шакірі. У другому таймі білоруси протягом 8 хвилин забили двічі, вийшовши вперед. Ще через деякий час вони збільшили свою перевагу до двох м'ячів, але не зуміли втримати її, подарувавши Швейцарії нічию. Для надважливих голів господарям вистачило всього хвилини.

Швейцарія — Білорусь 3:3

Голи: Шакірі, 28, Аканджі, 89, Амдуні, 90 — Ебонг, 61, Поляков, 69, Антілевський, 84

Попередження: Зекірі, 77 — Печенін, 90, Антілевський, 90+2, Корзун, 90+4

Турнірна таблиця групи І наразі виглядає наступним чином: