Дивіться відео найкращих моментів матчу відбору на чемпіонат Європи, що відбувся 15 жовтня 2023 року, 19:00.
Фото: Скриншот
15 жовтня 2023, 23:27
Збірна Чехії приймала збірну Фарерських островів на Дусан Арені у Пльзені.
У другій половині зустрічі їм знадобилося призначення пенальті, щоб нарешті вийти вперед — 11-метровий реалізував капітан чехів, півзахисник Соучек, гол якого був останнім у грі.
Огляд матчу:
Чехія — Фарерські острови 1:0
Голи: Соучек, 76 (пен.)
Попередження: Лінгр, 37, Черни, 75, Масопуст, 88 — Ламгауге, 40, Наттестад, 75, Ольсен, 81, Фере, 90+5.