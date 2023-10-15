Збірна Чехії приймала збірну Фарерських островів на Дусан Арені у Пльзені. 

У другій половині зустрічі їм знадобилося призначення пенальті, щоб нарешті вийти вперед — 11-метровий реалізував капітан чехів, півзахисник Соучек, гол якого був останнім у грі. 

Огляд матчу

Чехія — Фарерські острови 1:0
Голи: Соучек, 76 (пен.)

Попередження: Лінгр, 37, Черни, 75, Масопуст, 88 — Ламгауге, 40, Наттестад, 75, Ольсен, 81, Фере, 90+5. 