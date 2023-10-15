Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Зіркові футболісти з АПЛ, Ерлінг Голанд та Мартін Едегор, знову пролетіли повз великий міжнародний турнір.

Наближається до завершення швидкоплинна жовтнева міжнародна павза й разом із тим настає час для проміжного визначення зі складом учасників майбутнього чемпіонату Європи-2024, що влітку наступного року має відбутись у Німеччини. Восьмий тур на дворі, проте геть не в кожній із відбіркових підгруп команди встигли зіграти саме таку кількість матчів через нерівномірність наповнення командами.

Ось, наприклад, у квінтеті A взагалі всього дві збірні, Кіпр та Норвегія, могли похизуватись шістьма поєдинками за плечима. Але навряд чи від того було легше колективу Столе Сольбаккена, адже для острів’ян провальний цикл чим раніше закінчиться, тим краще, тоді як для скандинавської збірної все ще залишався шанс на боротьбу за місце у фінальному раунді.

Але для цього потрібно було перегравати на власному полі Іспанію, яку заздалегідь вважали головним фаворитом групи, явно применшуючи при цьому загрозу від Шотландії, яка й шокувала всіх у підсумку. Але саме "тартанову армію" переграла кілька днів тому команда Луїса де ла Фуенте, що додало більш чіткого забарвлення її загальній картині боротьби в останні місяці цього року. Усе просто: "Фурія Роха" мала перемогти та вийти на Євро-2024, тоді як господарям теж потрібна була перемога, але лише для тимчасового отримання хоч якихось сподівань.

А ось поразка Норвегію взагалі жодним чином не влаштовувала й тут переховувалась головна заковика для "свердл" — потрібно було атакувати, але в суперників було, що протиставити навіть такій футбольній зірці, як Ерлінг Голанд. Тут і Мартін Едегор мало чим міг допомогти своїй команді — Іспанія вперше за тривалий час провела цілісний матч у плані дій в обороні.

Окрім цього, загальний темп гри був таким, що спокійно заколисував захист Норвегії, і подекуди в штрафному Нюланда ставало дійсно гаряче. Ніхто нікуди особливо не квапився, однак то Карвахаль з дальньої відстані прикладеться повз ліву дев’ятку, то Родрі десь поряд запустить аналогічний постріл, то Мората взагалі заб’є, але за підсумком чергового офсайду. Гол Альваро на 20 хвилині не стався тільки через те, що він вирішив у порожні ворота добити відскок від Страндберга, який перевів подачу Карвахаля з правого флангу над власним воротарем.

Але й у інакшому випадку, як тоді здавалось, ця німецька прискіплива бригада арбітрів щось таки в знайшла неправомірного в діях іспанців. Але до голу Гаві на початку другого тайму вони таки не прискіпались, хоча там Мората взагалі двічі мав підстави вважатись таким, що перебував у офсайдах під час ударів гравців Барселони на завершення паніки всередині штрафного Норвегії.

І якби сумно не було визнавати, навіть такі сумбурні моменти Іспанії все одно стояли на кілька щаблів вище за все, що створила команда Сольбаккена до та після цього. Ми говоримо про удар Нуси на 64 хвилині, як про перший у площину воріт від господарів поля, тож про що взагалі можна було мріяти з такою динамікою? Голанда знову зв’язали по руках і ногах, тому він нічого не міг заподіяти, а Едегор просто не встигав один розв’язувати цей захисний вузол іспанців.

У підсумку, команда де ла Фуенте бозна-як догравала цей матч, навіть не прикладаючи зусиль для того, аби виглядати монолітною в захисті. Цього просто не потребувало становище на футбольному полі. А раз так, то й чергова невдача в кваліфікації для норвежців не змусила на себе довго чекати. Для них залишилась тільки остання соломина у вигляді Ліги націй, а Іспанія може й зачепиться за першу сходинку в заочній битві проти Шотландії.

У наступному турі збірна Норвегії зіграє в гостях у "тартанової армії", а Іспанія гостюватиме на Кіпрі.Норвегія —0:1Гаві, 48Нюланн — Р’єрсон, Страндберг (Аєр, 77), Естігор, Мелінг — Бобб (Серлот, 58), Берг (Нуса, 57), Берге, Еурснес (Торстведт, 77) — Едегор, Голанд.Сімон — Карвахаль, Ле Норман (Д. Гарсія, 46), Лапорт, Ф. Гарсія — Гаві (Сансет, 79), Родрі, Руїс — Ферран Торрес (Педраса, 71), Мората (Хоселу, 88), Фаті (Оярсабаль, 46).Попередження: Бобб, Р’єрсон — Ле Норман, Лапорт, Мората, Родрі