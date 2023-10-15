Ситуація у групі D загострюється.
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15 жовтня 2023, 23:59
У рамках восьмого туру відбору до чемпіонату Європи-2024 Уельс на своєму полі приймав Хорватію.
Поєдинок завершився перемогою господарів, які набрали три очки і тепер випереджають хорватів у своїй групі.
Уельс - Хорватія 2:1
Голи: Вілсон, 47, 60 – Пашалич, 75.
Уельс: Уорд – Робертс, Родон, Мефам, Девіс – Дж. Джеймс, Г. Вілсон (Броудхед 80), Ампаду, Вільямс – Брукс (Д. Джеймс 57), Мур.
Хорватія: Лівакович – Юранович (Станішич 46), Віда, Гвардіол, Баришич (Соса 59) – Модрич, Брозович, Ковачич – Маєр, Муса (Бельо 46), Брекало (Пашалич 46).
Попередження: Д. Джеймс 86 — Вида 22, Брозович 89.