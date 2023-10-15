Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Ситуація у групі D загострюється.

У рамках восьмого туру відбору до чемпіонату Європи-2024 Уельс на своєму полі приймав Хорватію.

Поєдинок завершився перемогою господарів, які набрали три очки і тепер випереджають хорватів у своїй групі.

Уельс - Хорватія 2:1

Голи: Вілсон, 47, 60 – Пашалич, 75.

Уельс: Уорд – Робертс, Родон, Мефам, Девіс – Дж. Джеймс, Г. Вілсон (Броудхед 80), Ампаду, Вільямс – Брукс (Д. Джеймс 57), Мур.

Хорватія: Лівакович – Юранович (Станішич 46), Віда, Гвардіол, Баришич (Соса 59) – Модрич, Брозович, Ковачич – Маєр, Муса (Бельо 46), Брекало (Пашалич 46).

Попередження: Д. Джеймс 86 — Вида 22, Брозович 89.