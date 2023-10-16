Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Дивіться відео найкращих моментів матчу відбору на чемпіонат Європи, що відбувся 15 жовтня 2023 року, 21:45.

У матчі восьмого туру відбірного циклу Євро-2024 збірна Туреччини на власному розбила Латвію (4:0).

Гра відбувалась за шаленої переваги господарів за статистикою, але всі свої м’ячі вони вмістили у заключні пів години ігрового часу.

Латвія довго пручалась та уникала пропущених м’ячів, однак у підсумку захист гостей отримав перший результативний постріл і одразу розвалився.

До вашої уваги відео кращих моментів матчу Туреччина — Латвія у 8 турі відбору на Євро-2024:

Туреччина — Латвія 4:0

Голи: Акгюн, 58, Тосун, 83, 90+2, Актюркоглу, 87.

Туреччина: Чакир — Кадіоглу (Челік, 46), Акайдин, Бардакчі, Озкачар — Юксек — Акгюн (Сарі, 75), Чалханоглу, Озкан (Кутлу, 68), Актюркоглу — Їлмаз (Тосун, 75).

Латвія: Озолс — Савалніекс, Дубра, Балодіс, Циганікс — Тоберс, Савельєвс (Емсіс, 46) — Януземс (Ікаунієкс, 86), Ікауньєкс, Дашкевичс (Раймондс, 59) — Улдрікіс (Регза, 75).

Попередження: Озкан, Актюркоглу, Бардакчі, Кахведжі — Емсіс, Озолс, Дашкевичс, Тоберс.