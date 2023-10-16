Завершились п'ять поєдинків кваліфікаційного раунду.
Вірджил Ван Дейк, getty images
16 жовтня 2023, 23:47
В рамках відбіркового етапу до чемпіонату Європи 2024 року відбувся ряд матчів. Збірна Нідерландів змогла подолати опір збірної Греції, Португалія не залишила шансів Боснії і Герцеговіні, а Словаччина подолала Люксембург.
В інших матчах збірна Ісландії здобула розгромну перемогу над Ліхтенштейном, а Ірландія не помітила Гібралтар.
Греція — Нідерланди 0:1
Гол: Ван Дейк, 90+3 (пенальті)
Боснія і Герцеговина — Португалія 0:5
Голи: Роналду, 5, 20, Фернандеш, 25, Канселу, 32, Феліш, 41
Люксембург — Словаччина 0:1
Гол: Дюріш, 77
Гібралтар - Ірландія 0:4
Голи: Фергюсон, 8, Джонстон, 28, Догерті, 60, Робінсон, 80
Ісландія — Ліхтенштейн 4:0
Голи: Сігурдссон, 22, 49, Фіннбогасон, 44, Гаральдссон, 63