Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Завершились п'ять поєдинків кваліфікаційного раунду.

В рамках відбіркового етапу до чемпіонату Європи 2024 року відбувся ряд матчів. Збірна Нідерландів змогла подолати опір збірної Греції, Португалія не залишила шансів Боснії і Герцеговіні, а Словаччина подолала Люксембург.

В інших матчах збірна Ісландії здобула розгромну перемогу над Ліхтенштейном, а Ірландія не помітила Гібралтар.

Греція — Нідерланди 0:1

Гол: Ван Дейк, 90+3 (пенальті)

Боснія і Герцеговина — Португалія 0:5

Голи: Роналду, 5, 20, Фернандеш, 25, Канселу, 32, Феліш, 41

Люксембург — Словаччина 0:1

Гол: Дюріш, 77

Гібралтар - Ірландія 0:4

Голи: Фергюсон, 8, Джонстон, 28, Догерті, 60, Робінсон, 80

Ісландія — Ліхтенштейн 4:0

Голи: Сігурдссон, 22, 49, Фіннбогасон, 44, Гаральдссон, 63