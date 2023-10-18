Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Данський нападник незадоволений діями суперників у вчорашньому матчі.

Центральний нападник збірної Данії Расмус Гойлунд висловився щодо дій гравців збірної Сан-Марино у матчі відбору до Євро-2024 у Німеччині, який відбувся вчора, 17 жовтня.

На своїй сторінці в Instagram гравець Манчестер Юнайтед опублікував наступне повідомлення:

"Ми робимо так багато щодня, щоб бути найкращою версією себе та підтримувати фізичну форму для багатьох ігор. Ця поведінка від Сан-Марино вчора ввечері, намагання травмувати мене, була неприйнятною", — написав 20-річний нападник.

У Stories він також зробив репост відео, на якому видно як захисник збірної Сан-Марино Роберто Ді Майо завдає йому удару у спину коліном.

Відзначимо, що саме Гойлунд став гравцем матчу Сан-Марино — Данія (1:2). На його рахунку перший гол у поєдинку.