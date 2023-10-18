Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Форвард збірної Англії прокоментував вихід на Євро-2024.

Збірна Англії завершила для себе процес проходження кваліфікації до чемпіонату Європи-2024, обігравши напередодні Італію.

Англія — Італія 3:1 Відео голів та огляд матчу відбору Євро-2024

Нападник "трьох левів" Гаррі Кейн, на рахунку якого два м’ячі в звітній зустрічі, після завершення протистояння поділився враженнями від побаченого на полі.

"Ми дуже пишаємось досягнутим. Мені здається, що інколи ми складаємо враження для людей, що кваліфікуватись на такі великі турніри є легкою справою, проте це реально важко.

Ви бачили останніми роками, як чимало дійсно великих футбольних країн опинялись поза великими турнірами через невдачі в кваліфікації. Саме тому я вітаю з цим успіхом усю команду. Дійсно важкою була група.

Але ми добре зіграли що домашні матчі, що виїзні, а зараз у нас залишаються ще дві гри, які не мають особливої турнірної ваги для нас та наших майбутніх суперників. Це лише доводить, наскільки вдало ми впорались.

Нам залишається лише відсвяткувати цей успіх, а потім добре провести наступний збір. І, звичайно, підготуватись до Євро наступного літа. Сподіваюсь, що вечори, такі, як сьогодні, нам у цьому допоможуть.

Сьогодні ми зіграли в дуже атакувальному стилі й це мало приголомшливий успіх. Уся команда рухалась уперед і це був той футбол, який від нас хочуть бачити всі. Ми завжди боремось один за одного. Це була важкий та складний шлях, багато підготовки перед грою, але це того вартувало.

Чи вчив я вже хлопців німецької? Гей, мені самому ще треба її вивчити! Але я спробую", — заявив англійський виконавець.

У наступному турі збірна Англії прийматиме Мальту.