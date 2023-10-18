Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Півзахисник збірної Англії прокоментував вихід на Євро-2024.

Збірна Англії завершила для себе процес проходження кваліфікації до чемпіонату Європи-2024, обігравши напередодні Італію.

Англія — Італія 3:1 Відео голів та огляд матчу відбору Євро-2024

Півзахисник "трьох левів" Джуд Беллінгем, на рахунку якого гольовий пас у звітній зустрічі, після завершення протистояння поділився враженнями від побаченого на полі.

"Я вважаю, що в нас є можливість і належний талант для того, щоб досягти справжнього успіху, тому ми повинні дивитись у бік перемоги на Євро наступного року.

Це буде довгий сезон. У нас попереду ще два збори, тож, сподіваюся, я проведу ще кілька ігор у футболці збірної Англії, перш аніж ми поїдемо на Євро.

Зараз я прокладаю свій шлях на клубному рівні до статусу важливого гравця для Реала, і я маю на меті продовжувати свій розвиток і надалі, а потім, сподіваюсь, зіграти на Євро після хорошого сезону", — заявив англійський виконавець.

У наступному турі збірна Англії прийматиме Мальту.