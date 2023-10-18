Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Захисник незадоволений діями деяких вболівальників.

Захисник збірної Англії Гаррі Магвайр каже, що вболівальники, які освистали півзахисника Джордана Гендерсона, "не фани Англії", передає слова гравця BBC.

Гендерсона освистали у товариській грі проти Австралії у п'ятницю, 13 жовтня, а також у вівторок, 17 жовтня, у матчі проти Італії у рамках відбору до Євро-2024. Екскапітан Ліверпуля потрапив під шквал критики за перехід у саудівський Аль-Еттіфак влітку.

"Справжні фани Англії не освистують гравців. Не освистуйте гравців, які присвятили своє життя грі, і зробіть усе можливе, щоб ця країна залишила добрі спогади та особливі моменти для них та їхніх родин", — заявив 30-річний гравець Манчестер Юнайтед.

У матчі з Італією Гендерсона все ж зустріли трохи тепліше, ніж під час зустрічі з Австралією.

"Ви чули коли він вийшов на поле вітання та кілька насмішок, але вони не фани Англії", — вважає Магвайр.

Нагадаємо, нещодавно головний тренер збірної Англії Гарет Саутгейт заявив, що не може збагнути, чому Гендерсона освистують.