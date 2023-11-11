Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

"Команда обраних" вже гарантувала собі поїздку до Німеччини.

Головний тренер збірної Португалії Роберто Мартінес викликав 26 футболістів на матчі відбору до Євро-2024. Про це повідомляє офіційний сайт Федерації футболу Португалії.

Список гравців виглядає наступним чином:

Воротарі: Діогу Кошта (Порту), Жозе Са (Вулвергемптон), Руї Патрісіу (Рома)

Захисники: Діогу Далот (Манчестер Юнайтед), Жоау Канселу (Барселона), Нелсон Семеду, Тоте Гомеш (обидва Вулвергемптон), Антоніу Сілва (Бенфіка), Гонсалу Інасіу (Спортінг), Пепе (Порту), , Рубен Діаш (Манчестер Сіті)

Півзахисники: Жоау Пальінья (Фулгем), Рубен Невеш (Аль-Хіляль), Жоау Невеш (Бенфіка), Бруну Фернандеш (Манчестер Юнайтед), Отавіо (Аль-Наср), Вітінья (ПСЖ), Матеуш Нунеш, Бернарду Сілва (обидва Манчестер Сіті), Жоау Феліш (Барселона), Рікарду Орта, Брума (обидва Брага), Діогу Жота (Ліверпуль), Педру Нету (Вулвергемптон)

Нападники: Рафаель Леау (Мілан), Кріштіану Роналду (Аль-Наср), Гонсалу Рамуш (ПСЖ)

Збірна Португалії зіграє заключні матчі у цьому році проти збірних Ліхтенштейну (16 листопада) та Ісландії (19 листопада). Обидві гри розпочнуться о 21:45 за київським часом.