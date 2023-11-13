Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Ще одна втрата для команди Спалетті.

Півзахисник Ювентуса та збірної Італії Мануель Локателлі через травму пропустить вирішальну гру відбору до Євро-2024 проти збірної України. Про це повідомляє Calciomercato.

Під час матчу 12-го туру Серії А проти Кальярі (2:1), італієць отримав травму. Після проходження медогляду у Локателлі було виявлено перелом ребра зі зміщенням. Головний тренер збірної Італії Лучано Спаллетті повідомив, що опорника відправили додому.

Також він сказав, що є проблеми зі здоров'ям у ще одного гравця Ювентуса Андреа Камб'язо. За словами Спаллетті, у нього набряк гомілкостопа і його участь у грі з Україною під великим питання.

Матч відбору до Євро-2024 між Україною та Італією пройде у Леверкузені, 20 листопада о 21:45.