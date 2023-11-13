У футболістів травми.
РАСМУС ГОЙЛУНД, GETTY IMAGES
13 листопада 2023, 22:59
Расмус Гойлунд та Крістіан Еріксен не зіграють за збірну Данії у листопаді, повідомив офіційний сайт МЮ.
Обидва футболісти зазнали пошкоджень у матчі Манчестер Юнайтед з Лутоном (1:0) в АПЛ.
У 20-річного форварда діагностовано м'язове розтягування. У клубі сподіваються, що він поновиться до кінця листопада.
31-річний хавбек вибув більш тривалий термін. Через травму коліна він може пропустити близько місяця.
Зазначимо, що у листопаді Данія зіграє проти Словенії та Північної Ірландії.