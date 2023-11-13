Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

У футболістів травми.

Расмус Гойлунд та Крістіан Еріксен не зіграють за збірну Данії у листопаді, повідомив офіційний сайт МЮ.

Обидва футболісти зазнали пошкоджень у матчі Манчестер Юнайтед з Лутоном (1:0) в АПЛ.

У 20-річного форварда діагностовано м'язове розтягування. У клубі сподіваються, що він поновиться до кінця листопада.

31-річний хавбек вибув більш тривалий термін. Через травму коліна він може пропустити близько місяця.

Зазначимо, що у листопаді Данія зіграє проти Словенії та Північної Ірландії.