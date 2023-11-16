Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Тренер поділився очікуваннями щодо матчу.

Благоя Мілевські поділився думками стосовно поєдинку з Італією на передматчевій прес-конференції.

"Коли ти працюєш у футболі, ти завжди сподіваєшся на успіх, і це нічого не змінить для нас.

Ми приїхали сюди не для того, щоб бути туристами, а щоб отримати якнайкращий результат у цій грі. Кожен матч – це своя унікальна історія, жоден з них не схожий на попередні. Матч проти Італії особливий, він має для нас велику вагу, і ми тут, щоб викластися якнайкраще.

Коли ми представляємо свою власну країну, ми завжди повинні викладатися на максимум, навіть проти такої команди, як Італія. Ми все ще можемо бути конкурентоспроможними, навіть з молодими гравцями, які хочуть показати себе.

Наша увага зосереджена не на тому, що сталося в минулому, а на тому, що ми повинні зробити. Нам потрібно зіграти на вищому рівні з Італією, щоб здобути позитивний результат".

Італія зіграє з Північною Македонією 17 листопада о 21:45.