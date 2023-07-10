Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Офіційно про це оголосять ближче до кінця тижня.

В стані супротивника збірної України у відбірковому етапі до фінальної частини чемпіонату Європи збірній Македонії відбулась серйозна зміна.

Як повідомляє видання Sport1 з посиланням на джерела у федерації футболу країни, з посади головного тренера звільнили Благою Мілевскі.

Про це рішення офіційно оголосять ближче до кінця тижня, коли відбудеться зустріч ради директорів.

Нагадаємо, що раніше збірна України здобула героїчну вольову перемогу над Північною Македонією, не давши супротивнику набрати бали.