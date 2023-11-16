Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Завершилися чергові матчі в рамках кваліфікаційного раунду чемпіонату Європи за 16 листопада.

ГРУПА G





У рамках відбіркового циклу ЄВРО-2024 національна збірна Чорногорії зустрілася на своєму полі з Литвою в рамках групи G та здобула перемогу з рахунком 2:0.

Цей результат дозволив чорногорцям зберегти шанси на другу сходинку в таблиці перед останнім туром проти Угорщини, яка раніше вже гарантувала собі перепустку в Німеччину. Сербія свій останній матч зіграє з Болгарією.

Чорногорія - Литва 2:0

Голи: Куч, 3, Йоветич, 48

ГРУПА J

Збірна Португалії, яка вже гарантувала собі участь на наступному чемпіонаті Європи, здобула впевнену перемогу над Ліхтенштейном.

Голам за португальців відзначилися Кріштіану Роналду та Жоау Канселу, тоді як м'яч Гонсалу Рамуша наприкінці зустрічі не зарахували.

Ліхтенштейн — Португалія 0:2

Голи: Роналду, 46, Канселу, 57

У паралельному поєдинку збірна Словаччини змогла гарантувати собі перепуску на ЄВРО-2024 за тур до закінчення відбору, обігравши в результативному матчі Ісландію — 4:2.

Завдяки цій перемозі в активі підопічних Франческо Кальцони 19 набраних очок, через що вони стали недосяжними для сенсаційного Люксембурга.

Словаччина - Ісландія 4:2

Голи: Куцка, 30, Дуда, 36, Гараслін, 47, 55 - Оскарссон, 17, Гудйонсен, 74

Незважаючи на сьогоднішню перемогу над збірною Боснії і Герцеговини у виконанні Люксембурга, який багатьох приємно здивував у цьому відборі, команда Люка Гольца все ж втратила шанси на другу сходинку в таблиці групи J.

Втім, слід відзначити, що дубль на свій рахунок записав колишній нападник київського Динамо Жерсон Родрігес.

Люксембург — Боснія і Герцеговина 4:1

Голи: Олесен, 6, Жерсон Родрігес, 30 (пен.), 90+5, Муякич, 55 (АГ) - Гойкович, 90+4