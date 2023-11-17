Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Дивіться відео найкращих моментів матчу відбору на чемпіонат Європи-2024, що відбувся 16 листопада 2023 року, 19:00.

У рамках дев'ятого туру відбору на ЄВРО-2024 у групі F національна збірна Азербайджану доволі несподівано розгромила Швецію.

Господарі поля відправили у ворота скандинавів три "сухих" м'ячі, навіть зумівши забити третій гол перебуваючи у меншості.

До вашої уваги відео кращих моментів матчу Азербайджан — Швеція в 9 турі відбору на ЄВРО-2024:

Азербайджан - Швеція 3:0

Голи: Махмудов, 3, 89, Дадашов, 6

Вилучення: Мустафазаде, 57