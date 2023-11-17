Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Відбулися ще два кваліфікаційні поєдинки чемпіонату Європи у Німеччині.

У рамках дев'ятого туру групового етапу відбору до Євро-2024 у Німеччині відбулися ще два поєдинки. Збірна Молдови приймала збірну Албанії на Зімбру Стедіум у Кишиневі, а збірна Північної Ірландії гостювала у збірної Фінляндії на Олімпійському стадіоні у Гельсінкі.

Албанці вийшли вперед завдяки реалізованому Чікаллеші пенальті. Наприкінці зустрічі Молдова зуміла зрівняти рахунок, але гостей цей результат цілком влаштував. Албанія гратиме у фінальній стадії ЧЄ-2024.

Молдова — Албанія 1:1

Голи: Бабогло, 87 — Чікаллеші, 25 (пен.)

Попередження: Раце, 11, Каймаков, 54 — Мітай, 9, Даку, 86

Турнірна таблиця групи наразі виглядає наступним чином:

Фінська збірна спокійно впоралася з Північною Ірландією. Господарі поля встигли відкрити рахунок ще у першому таймі, а у другій половині зустрічі відзначилися ще тричі.

Фінляндія — Північна Ірландія 4:0

Голи: Пох'янпало, 42, Хаканс, 48, Пуккі, 74, Лод, 88

Турнірна таблиця групи наразі виглядає наступним чином: