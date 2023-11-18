Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Дивіться відео найкращих моментів матчу відбору на чемпіонат Європи, що відбувся 17 листопада 2023 року, 21:45.

У матчі дев’ятого туру відбірного циклу Євро-2024 збірна Англії на Вемблі в Лондоні спокійно переграла Мальту в матчі без особливого турнірного значення (2:0).

Швидкий автогол знизив до мінімуму шанси аутсайдерів на сенсаційний успіх, після чого господарі в домінуючому стилі доводили гру до логічного завершення.

Звісно, не обійшлось без чергового м’яча Гаррі Кейна за національну команду, який форвард Баварії відправив у сітку воріт суперників уже наприкінці зустрічі.

До вашої уваги відео кращих моментів матчу Англія — Мальта в 9 турі відбору на Євро-2024:

Англія — Мальта 2:0

Голи: Пепе, 8 (автогол), Кейн, 75

Англія: Пікфорд — Тріпп'єр, Магвайр, Геї, Томорі (Сака, 46) — Александер-Арнольд, Галлагер (Вокер, 46), Гендерсон (Райс, 61) — Фоден, Кейн, Рашфорд (Палмер, 61).

Мальта: Бонелло — С. Борг, Пепе, Ж. Борг (Мускат, 79) — Ж. Мбонг (Аттар, 86), Янкам, Гіллом'є (Крістенсен, 59), Теума, Камензулі — П. Мбонг (Джонс, 59), Рід (Нвоко, 79).

Попередження: Томорі, 26, Кейн, 28 — Мбонг, 23, Гіллом'є, 39.