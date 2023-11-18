Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Дивіться відео найкращих моментів матчу відбору на чемпіонат Європи, що відбувся 17 листопада 2023 року, 21:45.

У матчі дев’ятого туру відбірного циклу Євро-2024 збірна Чехії в гостьовому матчі проти Польщі не пустила суперників до основного раунду змагань.

Полякам потрібно було виключно перемагати, адже грали вони свій заключний матч кваліфікації проти прямого конкурента.

І з голом Пйотровські під завісу першого тайму господарі поля набули чималої впевненості, але вже на початку другого тайму чехи відігрались і зрештою втримались від проблем.

До вашої уваги відео кращих моментів матчу Польща — Чехія в 9 турі відбору на Євро-2024:

Польща — Чехія 1:1

Голи: Пйотровські, 38 — Соучек, 49

Польща: Щесни — Беднарек, Бохнєвич (Педа, 58), Ківьйор — Франковські, Шиманські (Гросіцькі, 73), Пйотровські, Сліш, Залевські — Левандовські, Свідерські (Букса, 46).

Чехія: Станек — Зіма, Брабец, Голеш — Цоуфал, Саділек (Крал, 90+1), Соучек, Дудера — Провод (Лінгр, 75) — Хитіл (Чванчара, 46), Кухта (Гложек, 46).

Попередження: Бохнєвич, 36 — Брабец, 63.