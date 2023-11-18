Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Італійці дуже серйозно налаштовуються на Україну.

Автор одного з голів збірної Італії у ворота Північної Македонії Джакомо Распадорі висловився стосовно переможного матчу його команди та майбутньої гри проти України. Його слова наводить Football-Italia.

"Ми контролювали матч проти Північної Македонії від початку і до кінця, крім короткого періоду у другому таймі, коли пропустили два м'ячі. Ми повинні зусередитися на тому, що робили в першому таймі і уникнути помилок, які зробили в другому. На стадіоні була чудова атмосфера і ентузіазм від хорошої гри в нашому виконанні.

Незарахований гол був краще, ніж той який я забив, але я віддаю перевагу другому, тому що його було зараховано.

Ми знаємо, що у понеділок на нас чекає ще один вирішальний матч. І ми поїдемо вигравати його, оскільки носити футболку збірної Італії – це честь для нас. Таким має бути наш менталітет", — сказав нападник "Скуадри адзурри".