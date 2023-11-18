Завершився ще один кваліфікаційний поєдинок чемпіонату Європи у Німеччині.
Вірменія - Уельс, Getty Images
18 листопада 2023, 17:59
У рамках дев'ятого туру групового етапу відбору до Євро-2024 у Німеччині збірна Вірменії приймала збірну Уельсу на Республіканському стадіоні імені Вазгена Саркісяна в Єревані.
Господарі поля досить швидко вийшли вперед завдяки голу Селараяна. Протримати цю перевагу хоча б до другого тайму вони не зуміли, оскільки наприкінці першого Тікнізян забив у власні ворота. Саме його гол і став останнім у цьому поєдинку.
Вірменія — Уельс 1:1
Голи: Селараян, 5 — Тікнізян, 45+2 (автогол)
Попередження: Ароян, 54 — Мефам, 32, Ампаду, 55, Джеймс, 79
Турнірна таблиця групи наразі виглядає наступним чином: