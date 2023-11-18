Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Завершився ще один кваліфікаційний поєдинок чемпіонату Європи у Німеччині.

У рамках дев'ятого туру групового етапу відбору до Євро-2024 у Німеччині збірна Вірменії приймала збірну Уельсу на Республіканському стадіоні імені Вазгена Саркісяна в Єревані.

Господарі поля досить швидко вийшли вперед завдяки голу Селараяна. Протримати цю перевагу хоча б до другого тайму вони не зуміли, оскільки наприкінці першого Тікнізян забив у власні ворота. Саме його гол і став останнім у цьому поєдинку.

Вірменія — Уельс 1:1

Голи: Селараян, 5 — Тікнізян, 45+2 (автогол)

Попередження: Ароян, 54 — Мефам, 32, Ампаду, 55, Джеймс, 79

Турнірна таблиця групи наразі виглядає наступним чином: