Команда Златко Далича завершила серію з двох поразок поспіль у вирішальний момент відбіркового раунду.
Латвія — Хорватія, Getty Images
18 листопада 2023, 20:55
Крокуємо сіткою відбіркового раунду чемпіонату Європи-2024, що влітку наступного року має відбутись у Німеччині, і вже дістались вирішального етапу. У групі D перед останнім туром існували всі передумови для виникнення доволі цікавої ситуації, коли команди в заочному режимі будуть з’ясовувати поміж собою взаємини, допоки Туреччина з височини першої сходинки буде самовдоволено спостерігати за всім цим.
А йшлось про Хорватію та Уельс, які все, що хотіли один одному сказати в цій кваліфікації, уже сказали раніше. Перемога острів’ян та нічия ще в першому турі — із таким далеко не зайдеш, тож коли "червоні дракони" менш аніж за годину до матчу прямих конкурентів зіграли внічию проти Вірменії на виїзді (1:1), то самі собі ускладнили життя. Футболістам Златко Далича залишалось лише цим скористатись у гостях у Латвії.
Хорвати до цього програвали в двох матчах поспіль, тож приводів для хвилювання навіть у грі проти явних аутсайдерів у них було вдосталь. Але всі вони розвіялись уже від самого початку протистояння, бо гості одразу захопили ініціативу та почали помітно домінувати над опонентами. Не забарився й швидкий гол — Маєр уже на шостій хвилині замкнув у дотик на ближній простріл із лівого флангу від Іванушеца.
І оскільки перевага команди Далича так швидко встигла отримати підтвердження на табло, то господарям нічого не залишалось, окрім як не пустити у власні ворота ще більше м’ячів. Сумніви в їхній спроможності це зробити з’явились уже за 10 хвилин, коли в центрі штрафного аж занадто просто дали пробити під праву стійку з відскоку Крамаричу.
На цьому гру було фактично зроблено, бо перевага "картатих" упродовж усього протистояння залишалась значною, а в суперників узагалі нічого не виходило в наступальних діях. Лише флангові просування та безадресні подачі, але так навіть зовні повільну Хорватію захопити зненацька було занадто складним завданням.
Навіть у другому таймі, коли ситуація того вже не дуже-то й потребувала, команда Далича все одно намагалась грати з м’ячем у ногах та навіть подекуди створювала цікаві моменти біля чужих воріт. Як це було, наприклад, під час ударів головою від Шутала, промаху з близької відстані від Маєра, а також пострілу в ліву стійку від Марко Пашалича, який узагалі в цій грі дебютував на рівні національної команди.
У заключному турі Хорватія гратиме вдома проти Вірменії, а для Латвії відбірковий цикл завершився з трьома здобутими заліковими балами.
|ГРУПА D
|1
|
|Туреччина
|7
|5
|1
|1
|13
|6
|7
|16
|2
|
|Хорватія
|7
|4
|1
|2
|12
|4
|8
|13
|3
|
|Уельс
|7
|3
|2
|2
|9
|9
|0
|11
|4
|
|Вірменія
|7
|2
|2
|3
|9
|10
|-1
|8
|5
|
|Латвія
|8
|1
|0
|7
|5
|19
|-14
|3
Латвія — Хорватія 0:2
Голи: Маєр, 6, Крамарич, 16
Латвія: Озолс — Савальнієкс, Черномородійс, Балодіс, Циганікс — Тоберс, Савельєвс — Яунземс (Юрковскіс, 89), Я. Ікаунієкс, Дашкевічс (Зеленковс, 89) — Улдрікіс (Кролліс, 83).
Хорватія: Лівакович — Станішич, Шутало, Ерлич, Гвардіол — Модрич (Батуріна, 85), Брозович, Крамарич (Марко Пашалич, 79) — Маєр, Будімір, Іванушец (Маріо Пашалич, 60).
Попередження: Тоберс, Савельєвс