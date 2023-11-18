Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Команда Златко Далича завершила серію з двох поразок поспіль у вирішальний момент відбіркового раунду.

Крокуємо сіткою відбіркового раунду чемпіонату Європи-2024, що влітку наступного року має відбутись у Німеччині, і вже дістались вирішального етапу. У групі D перед останнім туром існували всі передумови для виникнення доволі цікавої ситуації, коли команди в заочному режимі будуть з’ясовувати поміж собою взаємини, допоки Туреччина з височини першої сходинки буде самовдоволено спостерігати за всім цим.

А йшлось про Хорватію та Уельс, які все, що хотіли один одному сказати в цій кваліфікації, уже сказали раніше. Перемога острів’ян та нічия ще в першому турі — із таким далеко не зайдеш, тож коли "червоні дракони" менш аніж за годину до матчу прямих конкурентів зіграли внічию проти Вірменії на виїзді (1:1), то самі собі ускладнили життя. Футболістам Златко Далича залишалось лише цим скористатись у гостях у Латвії.

Хорвати до цього програвали в двох матчах поспіль, тож приводів для хвилювання навіть у грі проти явних аутсайдерів у них було вдосталь. Але всі вони розвіялись уже від самого початку протистояння, бо гості одразу захопили ініціативу та почали помітно домінувати над опонентами. Не забарився й швидкий гол — Маєр уже на шостій хвилині замкнув у дотик на ближній простріл із лівого флангу від Іванушеца.

І оскільки перевага команди Далича так швидко встигла отримати підтвердження на табло, то господарям нічого не залишалось, окрім як не пустити у власні ворота ще більше м’ячів. Сумніви в їхній спроможності це зробити з’явились уже за 10 хвилин, коли в центрі штрафного аж занадто просто дали пробити під праву стійку з відскоку Крамаричу.

На цьому гру було фактично зроблено, бо перевага "картатих" упродовж усього протистояння залишалась значною, а в суперників узагалі нічого не виходило в наступальних діях. Лише флангові просування та безадресні подачі, але так навіть зовні повільну Хорватію захопити зненацька було занадто складним завданням.

Навіть у другому таймі, коли ситуація того вже не дуже-то й потребувала, команда Далича все одно намагалась грати з м’ячем у ногах та навіть подекуди створювала цікаві моменти біля чужих воріт. Як це було, наприклад, під час ударів головою від Шутала, промаху з близької відстані від Маєра, а також пострілу в ліву стійку від Марко Пашалича, який узагалі в цій грі дебютував на рівні національної команди.

У заключному турі Хорватія гратиме вдома проти Вірменії, а для Латвії відбірковий цикл завершився з трьома здобутими заліковими балами.

ГРУПА D 1 Туреччина 7 5 1 1 13 6 7 16 2 Хорватія 7 4 1 2 12 4 8 13 3 Уельс 7 3 2 2 9 9 0 11 4 Вірменія 7 2 2 3 9 10 -1 8 5 Латвія 8 1 0 7 5 19 -14 3



Латвія — Хорватія 0:2

Голи: Маєр, 6, Крамарич, 16



Латвія: Озолс — Савальнієкс, Черномородійс, Балодіс, Циганікс — Тоберс, Савельєвс — Яунземс (Юрковскіс, 89), Я. Ікаунієкс, Дашкевічс (Зеленковс, 89) — Улдрікіс (Кролліс, 83).



Хорватія: Лівакович — Станішич, Шутало, Ерлич, Гвардіол — Модрич (Батуріна, 85), Брозович, Крамарич (Марко Пашалич, 79) — Маєр, Будімір, Іванушец (Маріо Пашалич, 60).



Попередження: Тоберс, Савельєвс