Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Гравець налаштований потрапити на континентальний форум.

Федеріко Дімарко поділився очікуваннями від поєдинку проти України - повідомляє ресурс Rai Sport.

"Усі матчі на міжнародному рівні важкі, але, можливо, ви можете потрапити на команду, яка має поганий день. Україна — сильна національна команда, і ми повинні бути обережними кожної хвилині гри.

Я думаю, що потрапляння на чемпіонат Європи — це майже зобов’язання. Італія виграла попередній, і вболівальники вимагають, щоб ми знову пройшли кваліфікацію.

Ми зіграли чудову гру проти Північної Македонії, ми багато створили, були проактивними і робили те, що тренер просив від нас протягом тижня.

В певний момент ми трохи перестали грати. Але потім ми знову почали грати непогано, створювали моменти, забили два голи, чим завершили той матч".

Італія впевнено перемогла Північну Македонію та вийшла на друге місце у групі C.