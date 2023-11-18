Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Стан півзахисника наразі невідомий.

Центральний півзахисник збірної Франції Варрен Заїр-Емері отримав травму у матчі проти збірної Гібралтару.

Гравець ПСЖ дебютував за свою національну команду, ставши наймолодшим її гравцем з часів завершення Першої світової війни. На 16-й хвилині поєдинку з Гібралтаром він зумів відзначитися голом, встановивши ідентичний рекорд.

Проте, під час нанесення дебютного результативного удару півзахисник отримав пошкодження. Гравець збірної Гібралтару Ітан Сантос отримав червону картку за порушення проти Заїра-Емері.

Вже на 19-й хвилині гри головний тренер французів Дідьє Дешам був вимушений замінити Заїра-Емері на Юссуфа Фофана. Серйозність травми наразі невідома.