Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Дивіться відео найкращих моментів матчу відбору на чемпіонат Європи, що відбувся 18 листопада 2023 року, 21:45.

У матчі дев’ятого туру відбірного циклу Євро-2024 збірна Ізраїля в домашньому матчі проти Румунії на Панчо Арені в Фельчуті (Угорщина) втратила шанси на можливу перепустку до основного етапу змагань саме через кваліфікацію.

Хоча гра для номінальних господарів і розпочиналась із швидкого м’яча, суперники блискавично відповіли та перехопили ініціативу в атаці.

Після перерви це виключно позитивно для румунів давало про себе знати в плані закріплення вдалого для них результату другим голом, який разом із тим вивів команду до наступного раунду.

До вашої уваги відео кращих моментів матчу Ізраїль — Румунія в 9 турі відбору на Євро-2024:

Ізраїль — Румунія 1:2

Голи: Захаві, 2 — Пушкаш 10, Хаджі 63.

Ізраїль: Глазер — Даса (Каніховські, 62), Вітор, Голдберг, Ревіво (Барібо, 76) — Перец, Лаві (Абу Фані, 62), Глух — Тургеман, Захаві, Халайлі (Горно, 76).

Румунія: Молдован — Раціу, Скречу (Марін, 77), Бурке, Дрегушин, Банку — Хаджі (Коман, 65), Р. Марін (Чікелдеу, 87), Станчу (Рус, 87) — Дрегуш (Міхейле, 65), Пушкаш.

Попередження: Вітор, Барібо, Захаві — Коман, Раціу.

Вилучення: Міхейле, 84.